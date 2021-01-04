Характеристики и цена Galaxy M02s объявлены

Южнокорейский технологический гигант Samsung официально подтвердил, что смартфон Samsung Galaxy M02s анонсирует 7 января в стране.

Samsung Galaxy M02s может похвастаться 6,5-дюймовым IPS дисплеем с V-образной выемкой в ​​центре вверху. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 450 в сочетании с 3 ГБ / 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ / 64 ГБ встроенной памяти.

На задней панели устройства будет установлена ​​вертикально выровненная тройная камера, состоящая из основного датчика на 13 МП, макросъемки на 2 МП и датчика глубины на 2 МП, сопровождаемого светодиодной вспышкой. Для селфи и видеозвонков в телефоне будет использоваться датчик на 5 мегапиксель. В смартфоне будет установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч.