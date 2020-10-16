Характеристики и изображения Redmi K30S появляются на TENAA

Новый телефон Redmi с номером модели M2007J3SC получил одобрение регулирующего органа 3C Китая. Теперь же тот самый телефон теперь появился с полными характеристиками и изображениями в базе данных сертификационной платформы TENAA в Китае.

В списке TENAA указано, что RedmI M2007J3SC имеет дисплей LTPS с диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей. За питание будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Спереди предполагаемый Redmi K30S имеет 20-мегапиксельную селфи-камеру. На тыльной стороне устройства расположен модуль тройной камеры, включающий 64-мегапиксельную основную камеру.

За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц. Этот SoC может быть флагманским чипсетом Snapdragon 865. Также будут варианты 6/8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ. Ещё смартфон может поставляться в нескольких цветовых вариантах, таких как черный, красный, синий, розовый, белый, зеленый, фиолетовый и серый.
Комментарии и отзывы Redmi K30S
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