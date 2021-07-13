Характеристики камер Huawei P50 слили в сеть

К сожалению, из-за запрета со стороны США и нехватки полупроводников выпуск новой серии смартфонов Huawei P50 отложен — в настоящее время неизвестно, когда новые устройства будут запущены, однако их функции продолжают просачиваться в сеть. К примеру, сегодня инсайдер, ориентированный на Huawei, раскрыл характеристики камеры серии Huawei P50. Согласно его твиту, следующие флагманские смартфоны от Huawei получат весьма внушительный набор камер даже по современным меркам рынка.

Huawei P50:

Sony IMX707 Sony IMX600 3-кратный телеобъектив

Huawei P50 Pro

Sony IMX800 Omnivision OV64A 5x перископ ToF

К сожалению, о фронтальной камере источник еще ничего не сообщил. Следовательно, селфи-камера этих телефонов продолжает оставаться загадкой. Кроме того, согласно предыдущим отчетам, Huawei P50 Pro будет привлекать внимание дисплеем 2,5K (1224 x 2696 пикселей) с соотношением сторон 20:9. Неудивительно, что он будет поддерживать подключение 5G и WiFi 6+. Что касается дизайна, Huawei уже официально представила внешний вид серии Huawei P50 на конференции HarmonyOS в начале июня, так что на текущий момент это никого не должно удивлять. На тыльной стороне смартфона расположена система из двух камер с круглыми и довольно внушительными объективами, которые должны порадовать потенциального покупателя качеством снимков. В остальном устройство является вполне стандартным флагманом с высокой ценой.
Комментарии и отзывы Huawei P50
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