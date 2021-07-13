Характеристики камер Huawei P50 слили в сеть

К сожалению, из-за запрета со стороны США и нехватки полупроводников выпуск новой серии смартфонов Huawei P50 отложен — в настоящее время неизвестно, когда новые устройства будут запущены, однако их функции продолжают просачиваться в сеть. К примеру, сегодня инсайдер, ориентированный на Huawei, раскрыл характеристики камеры серии Huawei P50. Согласно его твиту, следующие флагманские смартфоны от Huawei получат весьма внушительный набор камер даже по современным меркам рынка.Huawei P50:Sony IMX707 Sony IMX600 3-кратный телеобъективHuawei P50 ProSony IMX800 Omnivision OV64A 5x перископ ToFК сожалению, о фронтальной камере источник еще ничего не сообщил. Следовательно, селфи-камера этих телефонов продолжает оставаться загадкой. Кроме того, согласно предыдущим отчетам, Huawei P50 Pro будет привлекать внимание дисплеем 2,5K (1224 x 2696 пикселей) с соотношением сторон 20:9. Неудивительно, что он будет поддерживать подключение 5G и WiFi 6+. Что касается дизайна, Huawei уже официально представила внешний вид серии Huawei P50 на конференции HarmonyOS в начале июня, так что на текущий момент это никого не должно удивлять. На тыльной стороне смартфона расположена система из двух камер с круглыми и довольно внушительными объективами, которые должны порадовать потенциального покупателя качеством снимков. В остальном устройство является вполне стандартным флагманом с высокой ценой.