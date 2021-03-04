Характеристики камер Oppo Find X3 слили в сеть

Oppo Find X3 только что был официально анонсирован — компания разместила новый тизер в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, на котором была продемонстрирована система камеры устройства. Согласно сообщению в социальных сетях, компания оснастит предстоящий телефон двумя основными камерами на лицевой стороне устройства. В новом постере китайский технический гигант также намекнул на некоторые возможности модулей задней камеры. Двойной датчик изображения будет поддерживать глубину цветов в 1 миллиард оттенков, что означает, что он может записывать дополнительные цвета с более подробной информацией. Это знаменует собой первый шаг к созданию полноценного 10-битного цветового движка у смартфонов.