Характеристики флагмана ZTE Axon 11

2020-03-22, Автор - Полина Байзарова; Продукт - ZTE Axon 11; [101]
Сетевые инсайдеры раздобыли характеристики флагманского смартфона ZTE Axon 11, который должны анонсировать уже завтра. Итак, по свежим данным новинку должны оснастить 6,6-дюймовым Full HD+ дисплеем (2340:1080 пикселей) с соотношением сторон 19:5:9 и частотой обновления 60 Гц, фронтальной камерой врезанной в экран, основной камерой с главным модулем на 64 Мп (на базе сенсора Samsung S5KGW1), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 765, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 18-Вт. Данных о цене на данный момент пока нет.


Комментарии и отзывы ZTE Axon 11
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