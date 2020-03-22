Характеристики флагмана ZTE Axon 11

Сетевые инсайдеры раздобыли характеристики флагманского смартфона ZTE Axon 11, который должны анонсировать уже завтра. Итак, по свежим данным новинку должны оснастить 6,6-дюймовым Full HD+ дисплеем (2340:1080 пикселей) с соотношением сторон 19:5:9 и частотой обновления 60 Гц, фронтальной камерой врезанной в экран, основной камерой с главным модулем на 64 Мп (на базе сенсора Samsung S5KGW1), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 765, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 18-Вт. Данных о цене на данный момент пока нет.