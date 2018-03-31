Характеристики новинки A1 PRO

2018-03-31, Автор - Мария Шмелева; [69]
Компания UMIDIGI выпустила смартфон в первой половине года с очень заманчивыми характеристиками. Смартфон получит 5,5” дисплей 18:9 в габаритах 5” устройства, чипсет MediaTek MT6739 с графическим ускорителем PowerVR, 3 ГБ ОЗУ, двойную 13+5-Мп основную камеру, поддержку распознавания лица и Android 8.1 Oreo. Теперь этот перечень дополнен 5-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3150 с функцией быстрой зарядки по USB-C (заявленное время зарядки – до 120 минут), 16-ГБ внутренним накопителем с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ. Разрешение дисплея составило 1440 х 720 точек, а точные габариты - 145,3 x 69,1 x 8,5 мм (при весе в 173 г). Стоимость смартфона составит 13000 тысяч рублей.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HARPER HBT-1705. Доступная Bluetooth гарнитураОбзор HARPER HBT-1705. Доступная Bluetooth гарнитура
Обзор UMIDIGI S2 Lite. Лучший смартфон до 10000 рублейОбзор UMIDIGI S2 Lite. Лучший смартфон до 10000 рублей
Обзор Scythe Ninja 5. Тихая и эффективная супербашняОбзор Scythe Ninja 5. Тихая и эффективная супербашня
Обзор ADATA XPG SX8000 256GB. Лучший SSD NVMe начального уровняОбзор ADATA XPG SX8000 256GB. Лучший SSD NVMe начального уровня
Обзор SteelSeries Rival 600 Лучшая мышка под FPS-игры?Обзор SteelSeries Rival 600 Лучшая мышка под FPS-игры?
Предварительный обзор OPPO F7. Ох уж эта...
Предварительный обзор OPPO F7. Ох уж этаЕще когда iPhone X только вышел в свет, все говорили о недостатках планки в верхней части экрана, которая...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 2S. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 2S. Слухов про мобильный телефон Xiaomi Mi Mix 2S в сети было предостаточно — кто-то сливал фотографии продук...
Обзор TapTapGun. Крутой кликер...
Обзор TapTapGun. Крутой кликерПодавляющее большинство кликеров на рынке выглядят довольно скучно и не затягивают пользователя. В частно...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming L...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming LРынок игровых ноутбуков постепенно развивается и все больше производителей, которые ранее не смотрели в э...
Обзор Bitcoin Mining Simulator. Ух, пома...
Обзор Bitcoin Mining Simulator. Ух, помаВ последнее время я стал получать массу удовольствия от кликеров, особенно от хороших, так как там можно ...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit H...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit HКомпания Xiaomi продолжает удивлять нас своими крутыми новинками. Например, вот совсем недавно была анонс...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаров...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаровРазработчики мобильных проектов постоянно стараются создать что-то интересное и нестандартное, чтобы прив...
Предварительный обзор Сorsair Hydro Seri...
Предварительный обзор Сorsair Hydro SeriВ последнее время системы водяного охлаждения стали более доступными и пользователи уже выбирают не между...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апока...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апокаСюжетная линия Рассказывать все детали сюжета я, конечно же, не стану. Это не круто, когда ты ч...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. Кру...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. КруКомпания ZTE когда-то была очень крутым производителем мобильных телефонов, который мог спокойно уделать ...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Я...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. ЯСейчас буквально каждый второй обзорщик пишет, что он является ярым фанатом серии, следил за её развитием...
Предварительный обзор Meizu E3. Шикарная...
Предварительный обзор Meizu E3. ШикарнаяИнформации о мобильном телефоне Meizu E3 в сети было предостаточно еще до официального анонса, но тогда н...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor