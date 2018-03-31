Характеристики новинки A1 PRO

Компания UMIDIGI выпустила смартфон в первой половине года с очень заманчивыми характеристиками. Смартфон получит 5,5” дисплей 18:9 в габаритах 5” устройства, чипсет MediaTek MT6739 с графическим ускорителем PowerVR, 3 ГБ ОЗУ, двойную 13+5-Мп основную камеру, поддержку распознавания лица и Android 8.1 Oreo. Теперь этот перечень дополнен 5-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3150 с функцией быстрой зарядки по USB-C (заявленное время зарядки – до 120 минут), 16-ГБ внутренним накопителем с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ. Разрешение дисплея составило 1440 х 720 точек, а точные габариты - 145,3 x 69,1 x 8,5 мм (при весе в 173 г). Стоимость смартфона составит 13000 тысяч рублей.