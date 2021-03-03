Характеристики realme 8 слили в сеть

Realme недавно подтвердила, что будет использовать 108-мегапиксельную камеру Samsung HM2 в грядущего флагманского смартфона Realme 8 Pro. И хотя компания еще не объявила дату запуска серии смартфонов Realme 8, производитель решил слить в сеть все характеристики новых устройств еще до официальной презентации. Видимо, это было сделано для того, чтобы пользователи получили информацию из официального источника, а не от инсайдеров, которые вполне могут обмануть или ошибиться. Так что генеральный директор Realme India & Europe Мадхав Шет поделился изображением в Twitter, на котором виден дизайн новых смартфонов, а также коробка поставки и даже характеристики продукта. Впрочем, стоит все же подождать официального анонса на презентации.

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