Характеристики смартфона Motorola G8 Power

Новые модели появятся с аналогичным дизайном. 6,39 дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1560 пикселей. Модель будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 665.

Смартфон будет поставляться с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, с быстрой зарядкой 18 Вт. Производитель установил четыре камеры с 25 мегапиксельным датчиком.

Moto G8 Power будет выпускаться в Северной Америке, Латинской Америке (Мексика), Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Операционная система на базе Android 10.