Характеристики смартфона Oukitel Y1000

Китайский производитель объявил что официальная предпродажа смартфона начнется 11.11 по случаю всемирного шоппинг-фестиваля. Смартфон будет весьма кстати людям, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом.

Смартфон с сертификатом IP68, водонепроницаемый и противоударный. Он покрыт мягким и эластичным материалом. Аккумулятор емкостью 3600 мАч, зарядки хватит на один день благодаря чипу SoC MediaTek MT6580P, который очень экономичный. Имеет 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти.

Y1000 оборудован 8 Мп камерой и селфи-камерой на 5 Мп. Купить смартфон можно по цене всего 99,99 долларов.