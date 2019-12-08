Характеристики смартфона Samsung Galaxy A51

В просторах интернета, появились рекламные изображения и характеристики ожидаемого смартфона Samsung Galaxy A51.

Новинка Samsung Galaxy A51 выйдет в четырёх расцветках: Prism Crush White, Black, Pink, Blue.

Новинку оснастят 6.5 дюймовым AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+. Под дисплеем разместят сканер отпечатков пальцев. Внутри смартфона разместят фирменный процессор Exynos 9611 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ. Процессор состоит из четырёх ядер Cortex-A73 с максимальной частотой 2.3 ГГц и четырёх ядер Cortex-A53 с частотой 1.7 ГГц. Он поставляется с графикой Mali-G72 MP2.

За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Основная камера смартфона получит четыре модуля. Главный сенсор получит разрешение 48 Мп, дополнять его будет 12 Мп широкоугольный объектив с f/2.2 и сенсор глубины с макролинзой на 5 Мп. А вот фронтальная камера получит сенсор на 32 Мп.

Поставляться смартфоны будут с Android 10 и оболочкой One UI 2.0.