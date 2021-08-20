Характеристики vivo X70 слили в сеть

Китайский производитель мобильных телефонов Vivo планирует запустить серию vivo X70 в ближайшие дни — смартфоны премиум-класса начали получать сертификаты, необходимые для релиза. И всего за несколько дней до официального запуска известный инсайдер, который ранее не разочаровывал пользователей своими предсказаниями, опубликовал полный список характеристик нового смартфона. Согласно изданию Digital Chat Station, одна из моделей серии vivo X70 будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 1200 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти — смартфон также будет оснащен дисплеем FHD+ с частотой 120 Гц с отверстием по центру для фронтальной камеры. Кроме того, этот телефон будет оснащен 48-мегапиксельной системой камер, которая включает в себя даже камеру-перископ. В то время как для селфи и видеозвонков в смартфоне будет использоваться 32-мегапиксельная камера.

Это устройство будет получать энергию от батареи емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. И последнее, но не менее важное: инсайдер утверждает, что этот смартфон будет стоить в Китае более 4000 иен (615 долларов США). Правда, пока что нет точной информации о том, когда именно устройство отправится в продажу, так что вся эта информация вполне может оказаться не совсем правдивой. Но, с другой стороны, если такой смартфон и правда будет стоит 615 долларов, то у него есть все шансы достичь успеха на рынке смартфонов в обозримом будущем. Ведь за эти деньги характеристики очень даже достойные.