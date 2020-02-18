HarmonicDyne представила наушники с красивым дизайном

Наушники компании HarmonicDyne предлагают воспроизведение песен студийного качества на высоких и сверхнизких частотах.

HarmonicDyne Helios оснащены 50 мм композитным мембранным динамическим драйвером. Частотная характеристика составляет от 10 Гц до 40 кГц. Конструкция выполнена из цельного куска орехового дерева. Оголовье состоит из нержавеющей стали. Кабель подключения ручной сборки, оплетен качественной тканью. Амбушюры приятны на ощупь, так как изготовлены из мягкой ткани.

Качественные материалы и новейшие технологии позволяют вам насладиться высочайшим качеством студийного звучания.