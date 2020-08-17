HarmonyOS 2.0 выйдет на часах, планшетах и ПК

Компания Huawei в последнее время не очень хорошо себя чувствует, так как санкции и запреты со стороны США сделали свое дело. Теперь китайская компания достаточно активно работает над своими собственными технологиями и операционной системой, ведь только так можно выпускать свои устройства по всему миру. И теперь у нас появилась информация о том, что операционная система HarmonyOS 2.0 будет реализована не только на телевизорах, как сообщалось ранее, но и на умных часах компании, планшетах и даже персональных компьютерах. Конечно, нельзя сказать, что это произойдет прямо завтра или совсем скоро, но производитель явно сделал упор на том, что так необходимо потенциальному покупателю. Ждем с нетерпением запуска новой ОС.

Комментарии и отзывы HarmonyOS 2.0
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