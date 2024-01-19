HarmonyOS NEXT получит 5 тысяч нативных приложений

В будущем Huawei надеется превысить отметку в 500 000 нативных приложений для HarmonyOS в ближайшем будущем. Для сравнения, в 2022 году в App Store от Apple было доступно 1,78 миллиона приложений, так что у HarmonyOS App Store еще долгий путь к этой цифре, но стоит понимать, что у Apple были годы на расширение своей экосистемы, тогда как Huawei только начала работу в этом направлении. Также в компании отметили, что HarmonyOS NEXT поставляется с новым пользовательским интерфейсом, а также собственным инструментарием пользовательского интерфейса (UI), набором инструментов разработчика (SDK) и компилятором. По словам компании, это первый релиз HarmonyOS, который не имеет ничего общего с Android — вероятно, в будущем это позволит полностью отказаться от продуктов Google.