HarmonyOS также может быть доступна для более старых моделей

На конференции разработчиков Huawei компания официально представила HarmonyOS 2.0, а также раскрыла свой план использования на смартфонах новой версии собственной операционной системы.

В сеть просочился новый отчет об адаптации HarmonyOS для смартфонов Huawei и Honor на базе чипсета. Согласно отчету, процессор Kirin 9000 будет первым, кто получит обновление, которое включает в себя предстоящую линейку Huawei Mate 40.

После этого следующей в очереди на получение новой операционной системы станет Kirin 990 5G, который используется в сериях Huawei Mate 30, P40, Mate Xs , Nove 6 5G и Honor 30. В третьем пакете обновление HarmonyOS будет развернуто на устройствах на базе Kirin 990 4G, Kirin 985 и некоторых устройствах с процессором Kirin 820.

В четвертой партии все остальные устройства, а также смартфоны на базе Kirin 810 и Kirin 710.