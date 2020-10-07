HarmonyOS выйдет и на старых смартфонах

У компании Huawei в последнее время проблемы с релизом смартфонов и не только из-за санкций со стороны США. Производитель больше не может использовать операционную систему компании Google, так как это запрещено, а выпускать смартфоны все еще нужно, так что компания решила создавать свою собственную операционную систему HarmonyOS. Более того, теперь оказалось, что производитель планирует устанавливать операционную систему не только на новых смартфонах, но и на старых — ведь их тоже запретили продавать, а у компании целые склады уже готовых гаджетов. Видимо, в ближайшее время компания представит свою операционную систему и расскажет о том, какие гаджеты получат HarmonyOS, а какие — нет. Вероятно, цена на такие смартфоны снизят.

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