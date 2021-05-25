HarmonyOS выйдет на смартфонах в начале лета

Сегодня Huawei официально опубликовала запись в социальной сети Weibo, чтобы подтвердить, что анонсирует HarmonyOS 2.0 в 20:00 (по местному времени) 2 июня в Китае. Хотя HarmonyOS уже доступна для устройств IoT и телевизоров, HarmonyOS (также известная как Hongmeng OS в Китае), дебютирующая на следующей неделе, будет нацелена на смартфоны и планшеты в качестве конкурента для ОС Android, разработанной Google. В начале 2019 года Huawei заявила, что к концу года планирует стать крупнейшим производителем смартфонов. Однако в мае 2019 года правительство США добавило Huawei вместе с другими китайскими компаниями в список условно запрещенных организаций, что помешало этим фирмам работать с американскими компаниями, включая Google. Следовательно, Huawei пришлось запускать устройства без Google Mobile Services (GMS), что серьезно повлияло на ее бизнес.

В августе 2019 года Huawei анонсировала HarmonyOS 1.0 в качестве альтернативы ОС Android на конференции разработчиков Huawei. Как и Android, Harmony OS — это проект с открытым исходным кодом, основанный на Linux. Ранее в этом году Ars Technica сообщила, что бета-версия HarmonyOS похожа на ОС Android 10. Следовательно, существует вероятность того, что общедоступная версия HarmonyOS 2.0 может предложить возможности, аналогичные текущей версии Android. Что касается запуска 2 июня, предполагается, что Huawei анонсирует еще несколько устройств, таких как Huawei MatePad Pro 2 и серия Watch 3.