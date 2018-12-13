Havit официально появились в России

Havit Group, один из ведущих китайских производителей потребительской электроники, официально выходит на российский рынок. Официальный выход на российский рынок стал возможен благодаря компании Retentiva Distribution Company, ставшей эксклюзивным дистрибьютором Havit в России. Помимо широкого ассортимента, RDC порадует привлекательными ценами на продукцию Havit, а также обеспечит надежное и своевременное гарантийное обслуживание на территории всей страны.

Пользователи, искушенные в новинках технологий и дизайна непременно обратят внимание на линейку беспроводных акустических устройств Havit для спорта и активного отдыха. Например, водонепроницаемая Bluetooth-колонка Е5, обладатель премии Red Dot Design 2018 – стильное и удивительно мощное для своего размера устройство с магнитным замком для крепления на рюкзак или раму велосипеда. Беспроводные наушники G1 с защитой от воды и пыли IPX5 и поддержкой голосового управления идеальны для бега. Водонепроницаемая Bluetooth-колонка E30 – развлечет большую компанию на пляже или в походе. Это далеко не полный список гаджетов Havit. Встречайте в магазинах России в январе 2019!