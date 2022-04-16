Hi nova 9 SE отличается от Huawei Nova 9 SE только платформой

Сетевые источники сообщают о том, что уже 19 апреля в Китае начнутся продажи смартфона Hi nova 9 SE. Дело в том, что перед нами почти полная копия Huawei Nova 9 SE. Единственное отличие, это платформа Snapdragon 695 5G вместо чипсета Snapdragon 680, в котором нет модема для сотовых сетей пятого поколения, а также 16-Мп сверхширокоугольный модуль вместо 8-Мп. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 390 долларов, что примерно на 50 долларов дороже оригинала.

Смартфон также характеризуется тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 108 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки SuperCharge и боковым дактилоскопическим сенсором. А вот 3,5-мм гнезда для наушников в устройстве нет.