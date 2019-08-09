Highscreen объявляет о снижении цен на смартфоны c емкими батареями

Highscreen объявляет о снижении цен в фирменном магазине. Кроме того стартует акция «Скоро в школу», при помощи которой можно сэкономить 5% при покупке автономных смартфонов.

Как отмечают специалисты компании, снижение цен — это логичный, запланированный шаг, так как спрос на смартфоны Highscreen постоянно растет, расширяются каналы дистрибуции. Такое решение позволит компании завоевать еще большую часть рынка.

Highscreen Power Five Max 2 смартфон с ёмким аккумулятором серии Power. Ёмкая батарея на 5000 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Мощная батарея является неоспоримым плюсом, создавая ощутимый комфорт и удобство при ежедневном использовании аппарата.

Смартфон продается в двух модификациях, с разными видами оперативной и встроенной памяти - на 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Помимо различия в объёме памяти, в версии 4/64 ГБ модель имеет поддержку функции беспроводной ускоренной зарядки Qi10W* (* при приобретении соответствующего аксессуара).

Быстродействие смартфона обеспечивает 8-ми ядерный процессор Mediatek Helio P23. Аппарат легко справляется с режимом многозадачности, работает быстро и чётко. Гаджет порадует и такими востребованными возможностями, как NFC, навигация GPS/ГЛОНАСС, LTE/4G, Wi-Fi, компас, поддержка двух SIM-карт, G-сенсор, датчик магнитного поля, гироскоп.

Цены

Новая цена Highscreen Power Five Max 4/64 ГБ — 15 290 руб. 12 990 руб. + дополнительная скидка — 5 % по промо коду «КЛАСС» 12 340 руб.

Новая цена Highscreen Power Five Max 3/32 ГБ — 12 590 руб. 9 990 руб. + дополнительная скидка — 5 % по промо коду «КЛАСС» 9 490 руб.

Гарантия на все мобильные устройства составляет 12 месяцев.