Hisense A7 CC получил дисплей на цветной электронной бумаге

Компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов моделью A7 CC, которая стала логичным продолжением выпущенного в прошлом году A7 5G. Новинка стала первым на рынке смартфоном с поддержкой мобильных сетей 5G с экраном на основе цветной электронной бумаге E Ink. Новинка характеризуется 6,7-дюймовой панелью с плотностью пикселей 100 PPI, восьмиядерной платформой Unisoc Tiger T7510 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой PowerVR GM 9444 и модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, одинарными камерами, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 4770 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и предустановленной ОС Android 10. Аппарат выйдет в черной и серебристой расцветках по цене в 370 долларов.

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