Hisense представила «Новый YotaPhone» и другие новинки в России

На днях компания Hisense, известная в нашей стране, в основном, как производитель телевизоров и кондиционеров, объявила о появлении на российском рынке собственных смартфонов: Hisense A6, Hisense U30, Hisense Rock V и Hisense F16/F25. Официальным дистрибьютером устройств на российском рынке стала компания Mobilidi, входящая в состав холдинга RDC GROUP, а на 1м этаже ТЦ «Атриум» был открыт фирменный магазин. Все новинки оказались достаточно интересны, но от них остается стойкое чувство дежавю.

– Мы уверены, что продуктовая линейка смартфонов Hisense удовлетворит разнообразие запросов российских пользователей. Наша цель – за 5 лет стать видимым производителем в России не только по направлению бытовой техники и телевизоров, но и смартфонов – объявил глава российского представительства компании Лю Чанхай.

Hisense A6

Помните, как 5 лет назад, компания Yota Devices всполошила весь IT-мир телефоном с 2 экранами: обычным и на основе электронных чернил? Потом был YotaPhone 2, в котором данная концепция была доведена до удобоваримого уровня.

А затем… YotaPhone 3 не случилось. И вот спустя несколько лет, подобная концепция «всплывает» в Hisense A6: основной дисплей получил диагональ 6,01 дюйма и разрешение Full HD, диагональ второго экрана, выполненного по технологии E-Ink, составляет 5,61 дюйма и обладает подсветкой.

Смартфон автоматически регулирует яркость обоих экранов, обеспечивая максимальное удобство для чтения. Через второй экран доступен полный функционал системы Android, и пользователи за счет него могут значительно снизить расход батареи.

Сердцем смартфона является чип Qualcomm Snapdragon 660 с 6 Гб оперативной памяти и 64 ГБ постоянной.

Фронтальная камера на 16 Мп обладает функцией распознавания лиц, а основная камера на 12 Мп оснащена технологией быстрой фокусировки Dual Pixel. У новинки аккумулятор на 3300 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.

Hisense U30

Дактилоскопический сканер встроен в кнопку включения. На российском рынке «Новый YotaPhone» будет доступен по цене 31 990 руб.

Дизайн флагмана Hisense U30 тоже навевает ассоциации со смартфонами других производителей, благодаря отделки задней крышки из кожи. Конечно, от этого она не выглядит менее премиально, по крайней мере, пока смартфон не затрется. Устройство будет представлено в России в синем и черном цветах.

Безрамочный экран с диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение FullHD и круглый вырез под фронтальную камеру (20 Мп) в верхнем левом углу.

Основная камера двойная: 48 Мп + 5 Мп. За вычисления здесь отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 675, используется 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Встроен модуль NFC, а аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки, хватает на полный день активного использования. Цена устройства 29 990 руб.

Hisense Rock V

Hisense F16/F25

Данный смартфон мне напомнил линейку Highscreen Power, ведь общее «фишка» этих устройств – мощный аккумулятор. В представленной модели он на 5360 мАч. Экран тут безрамочный с диагональю 6,22 дюйма и HD-разрешением. Процессор Qualcomm SDM439 имеет 8 ядер. Основная камера двойная (13 Мп + 2 Мп), а фронтальная на 8 Мп. Rock V станет доступен по цене 12 990 рублей за версию 3 ГБ + 32 ГБ и 4 990 рублей за модель 4 ГБ + 64 ГБ.Это смартфоны начального уровня, основанные на 4-ядерном процессоре MediaTek MT6739 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графическом ускорителе PowerVR GE8100.

Модель F16 обладает безрамочным экраном с диагональю 5,45 дюймов, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти и функцией разблокировки по лицу.

Фронтальная и основная камеры будут по 8 Мп, а батарея на 2450 мАч. Hisense F25 имеет HD- экран с диагональю 5,7 дюйма, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ основной памяти.

Основная камера двойная (8 Мп + 0,3 Мп), фронтальная камера тут на 5 Мп. Емкость батареи 2850 мАч. Оба смартфона будут управляться ОС Android Oreo Go Edition, оптимизированной для работы с устройствами с малым количеством оперативной памяти. Продаваться новинки будут по цене 5490 рублей и 6990 рублей соответственно.

Автор: Артем Костенко