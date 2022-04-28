Hisense выпустит новый смартфон на электронных чернилах

Hisense представит свой последний смартфон на электронных чернилах во время запланированного мероприятия 11 мая. Смартфон Hi Reader с электронными чернилами, по словам Hisense, ориентирован на продвижение чтения в удобной и привлекательной форме. Анонс был сделан приуроченным к Всемирному дню книги 23 апреля. Новый Hisense Hi Reader довольно легкий и тонкий. Он весит 177 г и имеет толщину 7,5 мм.

Это карманный смартфон с 6,7-дюймовым дисплеем на электронных чернилах и разрешением 300 PPI. Соотношение экрана к корпусу нового смартфона с электронными чернилами составляет около 84%, и смартфон автоматически адаптируется к условиям окружающей среды. Безбликовый дисплей — важная функция для защиты зрения, которая не раздражает глаза при чтении. Новое устройство будет оснащено восьмиядерным чипом Zhanrui T610 с тактовой частотой 1,8 ГГц и конфигурацией 4 ГБ / 64 ГБ ОЗУ. Устройство будет оснащено операционной системой Android 10 из коробки и менее строгим пользовательским интерфейсом. Общая настройка пользовательского интерфейса позволяет полностью сосредоточиться на чтении.
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