HomTom S17 и его характеристика

Компания HomTom выпустит смартфон бюджетного варианта. Тыльная камера смартфона имеет в наличии два оптических сенсора на 13 МП и 2 МП. При этом есть поддержка автоматического фокуса и HDR-режима. Камера для селфи-снимков получила датчик изображения на 8 МП и имеет доступ к фильтрам, улучшающим качество фотографий. Через фронтальную камеру реализована система распознавания лиц. Кроме того, на тыльной стороне корпуса имеется сканер отпечатков пальцев. Смартфон уже доступен для заказа на китайских онлайн-площадках.Дисплей новой модели имеет формат 18:9, размер диагонали 5,5 дюйма. Четкость изображения составляет 1280 х 640 пикселей.Смартфон может работать с двумя картами SIM. В основу электроники входит 4-ядерный процессор MedaiTek MT6580. Память включает в себя 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэша. На гаджете установлен Android версии 8.1 Oreo. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.О стоимости смартфона пока неизвестно.