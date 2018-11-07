HomTom опубликовала подробности нового смартфона C8

Компания HomTom опубликовала спецификации нового смартфона C8. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 640 точек. Сердцем устройства стал процессор MediaTek 6739 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Задняя панель гаджета оборудована сканером отпечатков пальцев и двойной основной камерой, представленной сенсорами от Samsung на 13 и 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. О дате появления и стоимости новинки пока не раскрывается.