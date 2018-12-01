Honor 10 Lite Lily и его функции

На тыльной стороне устройства расположилась двойная камера с 13 МП и 5 МП сенсорами. На лицевой части установлена 24-мегапиксельная камера. Корпус смартфона выполнен из стекла с градиентным окрасом. Помимо белого цвета производитель предлагает версии Gradient Blue, Gradient Red, Night Black.Что касается спецификаций, то смартфон может похвастать новым 8-ядерным процессором Kirin 710 с графическим ускорителем ARM Mali-G51 MP4, крупным 6,21-дюймовым Full HD+ дисплеем и соотношением сторон 19,5:9. В наличии 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти.О стоимости смартфона пока неизвестно.