Honor 10 Lite официально представлена ​​с вырезом Waterdrop

2018-11-22, Автор - Anna; Продукт - Honor 10 Lite; [67]
Как ожидалось, компания Huawei представила сегодня в Китае смартфон Honor 10 Lite. Это упрощённая и почти в два раза удешевлённая версия дебютировавшего весной смартфона Honor 10.

Honor 10 Lite имеет безрамочный дизайн с уменьшенным каплевидным вырезом, вертикальную двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Смартфон оснащается 6,21-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ с соотношением сторон 19,5:9. Кроме того, телефон оснащен впечатляющей 24-мегапиксельной камерой спереди и двойной задней камерой 13+2мп. Предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта.

Honor 10 Lite оснащен процессором Huawei Kirin 710, оперативной памятью 4 ГБ или 6 ГБ, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 3400 мАч. Гаджет работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9. Смартфон Honor 10 Lite предлагается в чёрном, белом, а также градиентных синем и красном цветовых вариантах по цене 201 доллар за версию 4+64 ГБ, 244 долларов за 6+64 ГБ и 273 доллара за 6+128 ГБ. Продажи стартуют 22 ноября.

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