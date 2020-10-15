Honor 10X Lite устройстве среднего класса

Ожидается, что Honor анонсирует новый смартфон среднего класса, который будет выпущен как Honor 10X Lite.

У Honor 10X Lite будет отверстие в центре дисплея, как показано на изображении выше. Экран представляет собой ЖК-дисплей размером 6,67 дюйма и разрешением 2400 x 1080 пикселей. На задней панели телефона расположены четыре камеры: основной датчик на 48 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП, макросъемка на 2 МП и датчик глубины на 2 МП. Селфи-камера - это датчик на 8 МП.

За производительность смартфона отвечает процессор Kirin 710A в паре 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Компания Honor включила в устройство аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Для подключения используется Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 2,4 ГГц. Смартфон Honor 10X Lite будет работать под управлением Android 10 с Magic UI 3.1. Также будут установлены мобильные службы Huawei: AppGallery Huawei, вместо Google Play Store.