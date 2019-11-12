Honor 20, Honor V20 и Honor Magic 2 обновили до Android 10

Компания Huawei выпустила стабильную версию оболочки Magic UI 3.0 на базе ОС Android 10 для смартфонов Honor 20, Honor V20 и Honor Magic 2. Пока апдейт доступен лишь для китайских пользователей, участвовавших в бета-тесте оболочки. Позже стабильная прошивка станет доступна для простых китайских пользователей и лишь затем ожидается выход стабильной глобальной прошивки. Напомним, что Magic UI 3.0 несет в себе стандартные новшества Android 10, а также обновленный пользовательский интерфейс и улучшенную полноэкранную жестовую систему управления.