Honor 20 Lite с AMOLED экраном официально представят 22 октября

Honor 20 Lite официально прибудет 22 октября без сканеров отпечатков пальцев на задней панели - датчик будет расположен спереди под 6,3 дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD +. Сканер отпечатков пальцев под дисплеем не является новинкой в ​​индустрии смартфонов, но по какой-то причине у Honor есть только один смартфон с этой технологией.

Характеристики телефона включают чипсет Kirin 810, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Сзади три камеры, основная из которых 48 Мп. Питать устройство будет аккумулятор на 4000 мА•ч с поддержкой 20-ваттной зарядки. Рекламный постер подтверждает, что Honor 20 Lite будет доступен в темно-зеленом и светлом градиентом вариантах.