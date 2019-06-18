Honor 20 Pro сертифицирован Google и появится в июле

Выпуск флагманского Honor 20 Pro был первоначально запланирован на начало июля. Однако неспособность бренда получить необходимые сертификаты от Google привела к неожиданным последствиям и в конечном итоге вынудила компанию отложить запуск на неопределенный срок. Тем не менее, после четырех недель попыток Honor 20 Pro наконец-то сертифицирован Google.

Дата выпуска еще не была объявлена, но запуск в середине июля кажется очень возможным на данный момент. Эта временная шкала дополнительно подтверждается электронным письмом, отправленным Honor, в котором говорится, что международный запуск состоится «в ближайшее время».