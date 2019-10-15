Honor 20 SE c AMOLED экраном и процессором Kirin 810

Компания Honor 15 октября анонсировала официальную дату презентаций нового флагманского смартфона.

Согласно официальному постеру, смартфон Honor 20 SE дебютирует 22 октября.

Смартфон должен получит 6.3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, подэкранный сканер отпечатков пальцев, процессор Kirin 810, 4/6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ. Основная камера в Honor 20 SE будет тройной на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп а фронтальная камера на 8 Мп.

Смартфону ещё приписывают аккумулятор на 4000 мАч, быструю зарядку на 20 Вт. Из коробки смартфон будет работать на базе Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 10.