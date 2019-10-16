Honor 20 Youth Edition тройная камера и градиентная расцветка

Компания Honor вот вот скоро представит новый смартфон Honor 20 Youth Edition. Сейчас новинка появилась в качественном изображении.

Судя по изображению, новинка получил градиентную расцветку корпуса Icelandic Fantasy и тройную камеру.

Если верить просторам интернета, то смартфон оснастят 6.3 дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, процессором Kirin 810 в паре 4/6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ. Вся это система будет работать на аккумуляторе ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт.

Основная камера в Honor 20 SE будет на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальная на 8 Мп.