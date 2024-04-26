Honor 200 Lite официально представили в Европе

Несколько дней назад новый смартфон среднего класса Honor 200 Lite был официально представлен компанией Honor во Франции — стоит отметить, что хотя производитель представил гаджет, деталей о его характеристиках и функциях было слишком уж мало. К счастью, сегодня смартфон представили так, как этого ждали фанаты. Более того, теперь в Европе есть возможность его предварительно заказать за 330 евро — в этом случае потенциальный покупатель получает скидку в 30 евро, но с 15 мая, когда гаджет отправят в официальную продажу, говорить о скидках уже не придётся. Но на этом производитель решил не останавливаться — те пользователи, которые сделают предварительный заказ, получат бесплатно умные часы Honor Band 9 и пару наушников Honor Choice Earbuds X5 (общая стоимость этих гаджетов составляет 110 евро, так что предложение на самом деле крайне привлекательное).

Сам же смартфон Honor 200 Lite поставляется в цветах Starry Blue (эксклюзивно доступен в онлайн-магазине Honor), Cyan Lake и Midnight Black. Производитель отмечает, что этот смартфон очень тонкий (всего лишь 6,78 мм) и весит 166 грамм, то есть он ещё и крайне лёгкий на самом деле. Ещё у смартфона имеется 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080x2412 пикселей, процессор MediaTek Dimensity 6080, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, тройная камера с основным сенсором на 108 Мп, ультраширокоугольная камера на 5 Мп и дополнительная камера для съёмки макро на 2 Мп. Также стоит отметить, что смартфон получил фронтальную камеру на 50 Мп с поддержкой 2D-распознавания лиц.
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