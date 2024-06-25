Honor 200 Lite появился в российской продаже

Компания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor 200 Lite, который вышел в Европе в апреле этого года. Новинка оценена в 33 тысячи рублей, но до 8 июля она будет доступна со скидкой 4 тысячи рублей. Также покупатели получат в подарок часы Honor Choice Watch.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2412:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой MagicOS 8.0, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт, корпусом массой 166 граммов и толщиной 6,78 мм, модемом для сотовых сетей пятого поколения и модулем NFC.