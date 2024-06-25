Honor 200 Lite появился в российской продаже

Компания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor 200 Lite, который вышел в Европе в апреле этого года. Новинка оценена в 33 тысячи рублей, но до 8 июля она будет доступна со скидкой 4 тысячи рублей. Также покупатели получат в подарок часы Honor Choice Watch.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2412:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой MagicOS 8.0, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт, корпусом массой 166 граммов и толщиной 6,78 мм, модемом для сотовых сетей пятого поколения и модулем NFC.
Honor представила смартфон X6b…
Совершенно новое бюджетное устройство серии X от компании Honor с сегодняшнего дня официально доступно дл…
Redmi Turbo 3 показали на рендерах …
В сеть утекли качественные изображения и первое живое фото смартфона Redmi Turbo 3, официальная презентац…
Официально: OnePlus 12 Glacial White выйдет в июне…
Компания OnePlus объявила, что 6 июня в Индии будет представлена лимитированная версия смартфона OnePlus …
Nothing Phone (3) выйдет только в 2025 году…
Смартфон Nothing Phone (2) был официально представлен почти год назад — в июле прошлого года. Соответстве…
Vivo S19 Pro получит защиту от воды …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл параметры смартфона Vivo S19 Pro, официальный релиз …
Huawei Pura 70 Ultra получит 1 ТБ флеш-памяти …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о конфигурациях флагманских смартфон…
Apple представит море новых ИИ-функций на презентации WWDC 2…
Сегодня западные журналисты сообщили, что основное внимание компании Apple на грядущей презентации WWDC 2…
Redmi K70 Ultra засветился в сети …
В базе данных IMEI GSMA обнаружился смартфон Redmi K70 Ultra, который фигурирует под модельным обозначени…
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor