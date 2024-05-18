Honor 200 Pro показали на рендерах

Компания Honor опубликовала подборку официальных изображений смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro, официальный релиз которых состоится 27 мая. Каждая модель выйдет в четырех расцветках. Задние панели смартфонов похожи, а вот спереди они отличаются. Honor 200 оснастят одинарной селфи-камерой и плоским экраном, а Honor 200 Pro – сдвоенной фронтальной камерой и изогнутым дисплеем.

Ранее сообщалось, что базовая модель получит 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а старшая – топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Также обе новинки смогут похвастаться OLED-дисплеями с разрешением 1.5K и поддержкой 100-Вт быстрой зарядки.

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