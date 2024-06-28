Honor 200 и 200 Pro готовы к российском релизу

Недавно смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro были выпущены в Европе, а уже совсем скоро состоится российский релиз. Как сообщает отечественный ресурс 4pda, в России смартфоны дебютируют уже в середине июля.

Напомним, что оцененный в Старом Свете в 600 евро Honor 200 оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2664:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и яркостью до 4000 нит, 4-нм 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с OIS), стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а также корпусом толщиной 7,7 мм и массой 187 г.
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