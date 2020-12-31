Honor 30 Pro получил скоростную передачу файлов

Компания Honor выпустила стабильную версию фирменной оболочки Magic UI 4.0 для смартфона Honor 30 Pro. Прошивка под номером 4.0.0.165 пока доступна только для китайских пользователей. Она привносит скоростную передачу крупных файлов, режим смарт-платежей, плавное повышение яркости экрана при разблокировке и ноябрьский патч безопасности Android. Ранее такое же обновление получили Honor V30 и V30 Pro.

Напомним, что смартфон оснащается 6,57-дюймовым дисплеем-водопадом OLED с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, подэкранным дактилоскопом, топовым чипсетом Kirin 990 5G с поддержкой сетей 5G, жидкостной системой охлаждения, сдвоенной фронтальной камерой на 32 и 8 Мп, поддержкой Wi-Fi 6+, стереодинамиками, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.