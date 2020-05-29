Honor 30 Pro+ стоит 55 тысяч рублей

На территории России официально представили новый флагманский смартфон Honor 30 Pro+, который обладает всеми необходимыми для пользователя преимуществами при стоимости всего 55 тысяч рублей. Для столь производительного устройства с большим дисплеем, качественными камерами и привлекательным дизайном это действительно очень низкая цена. Кроме того, стоит отметить, что гаджет поддерживает беспроводную зарядку и может похвастаться длительной автономной работой. Шикарный продукт за эти деньги, у которого просто не будет конкурентов. Вопрос только в поддержке сервисов компании Google, но и это вполне решаемая проблема на самом деле, ведь гаджет обладает приличным набором преимуществ, из-за которых на это можно закрыть глаза.

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