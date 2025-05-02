Honor 400 получит аккумулятор на 7000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о китайских версиях смартфонов Honor 400 и Honor 400 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, базовая модель получит 6,55-дюймовый AMOLED LTPS-экран с разрешением 1,5К, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7, основную камеру с 200-Мп главным модулем, батарею ёмкостью 7000 мАч и стеклянный корпус с металлической рамкой. Старшая модель будет отличаться наличием 50-Мп телевика и производительного 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. При этом инсайдер отмечает, что глобальные версии будут отличаться от китайских.

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