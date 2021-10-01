Honor 50 представят в Европе 26 октября

Еще в июне смартфона Honor 50 был представлен на китайском рынке с OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, камерой с разрешением 108 мегапикселей и чипсетом среднего уровня. Теперь Honor готовится к глобальному выпуску своего флагманского смартфона, так как сегодня компания подтвердила дату запуска в Европе. Официально Honor 50 поступит на европейский рынок 26 октября — компания подтвердила, что смартфон дебютирует на рынках Великобритании и некоторых европейских стран. Для тех, кто не знает, устройство было замечено в списке смартфонов на немецком сайте Honor, что намекает на его доступность на этом рынке. Теперь, когда смартфон попадает на европейские рынки, мы ожидаем, что новинка в обозримом будущем будет представлена и в России. Стоит отметить, что стоимость Honor 50 начинается с 2699 юаней (примерное 419 долларов) в Китае за базовую модель с 8 ГБ + 128 ГБ памяти.

Мы ожидаем, что цена смартфона будет аналогичной, когда он поступит в Европу. Напомним, что смартфон Honor 50 оснащен 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он имеет 32-мегапиксельную селфи-камеру, расположенную в верхней экрана. Он также оснащен системой из четырех камер с основным объективом на 108 МП, сверхширокоугольным датчиком на 8 МП и двумя объективами на 2 МП для макро и оценки глубины резкости. Под капотом у смартфона установлен процессор Qualcomm Snapdragon 778G с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Он оснащен батареей емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.