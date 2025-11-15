Honor 500 Pro будет поддерживать беспроводную зарядку

Известный инсайдер Panda is bald поделился подробностями о смартфонах Honor 500 и Honor 500 Pro, которые будут представлены в ближайшее время. Итак, обе модели оснастят 6,55-дюймовыми дисплеями, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также процессорами Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 и Snapdragon 8 Elite соответственно.

Старшая модель сможет похвастаться поддержкой беспроводной зарядки, а также тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик изображения Samsung HP3 оптического формата 1/1,4 дюйма), 12 Мп (сверхширик с углом обзора 117 градусов) и 50 Мп (вертикальный телевик на базе сенсора Sony IMX858 с 3-кратным оптическим зумом).
