Honor 70 получит камеру на датчике Sony IMX800

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфонах серии Honor 70, выход которой ожидается в ближайшие недели. Сообщается, что новинки получат основную камеру на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX800 оптического формата 1/1,1 дюйма. Заметим, что пока подобные почти дюймовые сенсоры не используются даже в популярных флагманских смартфонах. Возможно, такую камеру получат не все смартфоны линейки, а лишь старшая модель.

Ранее сообщалось, что смартфоны Honor 70 оснастят 6,67-дюймовым AMOLED-экраном, батареей ёмкостью 4800 мАч, а также платформами Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и MediaTek Dimensity 8100.