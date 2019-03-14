Honor 8A уже в России

На территории России официально представлен новый смартфон Honor 8A, который стоит всего 9990 рублей и является неким представителем среднего класса. Внутри новинки установлен процессор Helio P35 от компании MediaTek, плюс 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта памяти для хранения личного контента. Добавляем сюда дисплей с диагональю 6 дюймов и получаем отличное устройство для казуального пользователя, который просто хочет общаться в социальных сетях и мессенджерах, запускать игры или приложения, звонить и читать новости из интернета. В этом плане продукт очень даже хорошо себя показал и за свои деньги это лучшее, что можно найти на рынке. Так что если мечтали о хорошем смартфоне за разумные деньги, то самое время идти в магазин.