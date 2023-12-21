Honor 90 GT оценен в 365 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент субфлагманских смартфонов моделью Honor 90 GT, которая появится в китайской продаже 26 декабря по цене в 365, 405, 450 и 520 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, графическим чипом Super Frame, системой охлаждения площадью 5268 мм², селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 и стабилизация OIS+EIS) и 12 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки и ОС Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 7.2 «из коробки».