Honor 90 GT появился в продаже

Новинку оснастили прошлогодней флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2664:1200 пикселей и пиковой яркостью 2600 нит, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), корпусом массой 185 граммов и размерами 161:74,2:7,9 мм, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 5-Вт обратной зарядок.