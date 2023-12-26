Honor 90 GT появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам смартфона Honor 90 GT, который был представлен несколько дней назад. Аппарат оценен в 365, 405, 450 и 520 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили прошлогодней флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2664:1200 пикселей и пиковой яркостью 2600 нит, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), корпусом массой 185 граммов и размерами 161:74,2:7,9 мм, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 5-Вт обратной зарядок.
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