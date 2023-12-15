Honor 90 GT уже доступен для предзаказа в Китае

Официальная презентация смартфона Honor 90 GT состоится 21 декабря, но в Китае уже можно оформить на него предзаказ. Для этого нужно внести депозит в 1 юань. Бонусом предзаказа является приоритетная доставка и годовая страховка на дисплей. Также раскрыт объем топовой версии – это впечатляющие 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.

Что до остальных параметров, смартфон должен получить прошлогоднюю флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения.
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