Honor 90 GT уже доступен для предзаказа в Китае

Официальная презентация смартфона Honor 90 GT состоится 21 декабря, но в Китае уже можно оформить на него предзаказ. Для этого нужно внести депозит в 1 юань. Бонусом предзаказа является приоритетная доставка и годовая страховка на дисплей. Также раскрыт объем топовой версии – это впечатляющие 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.

Что до остальных параметров, смартфон должен получить прошлогоднюю флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения.