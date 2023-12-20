Honor 90 GT засветился на фото

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился фотографиями и подробностями о характеристиках смартфона Honor 90 GT, официальный релиз которого состоится уже завтра, 21 декабря. Итак, аппарат оснастят 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти в топовой конфигурации, 6,7-дюймовым экраном с частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и разрешением 2664:1200 пикселей, прошлогодней флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, подэкранным дактилоскопическим сенсором и пластиковой боковой рамкой.