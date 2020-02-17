Honor 9X Lite слили до релиза

В последнее время мы стали устойчиво привыкать к тому, что современные смартфоны, даже не очень популярные и востребованные, сливают в интернет еще задолго до того, как устройство попадает на официальный анонс. Связано это с тем, что информация очень плохо охраняется и те же флагманы часто сливаются в сеть производителями чехлов, которые публикуют изображения раньше времени. Теперь вот в интернет слили смартфон Honor 9X Lite, который получит камеру на 48 мегапикселей и море других интересных бонусов. Проблема в том, что весь фурор и атмосфера новости от анонса смартфона теряется, так как о гаджете успевают забыть к моменту официального анонса. И тогда у пользователей гораздо меньше желания идти в магазин и покупать этот гаджет.