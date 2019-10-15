Honor 9X с экраном без отверстий и вырезов

Российское представительство компании опубликовала тизер с точной датой анонса устройства. Судя по изображению, аппарат дебютирует 17 октября.

Глобальная версия Honor 9X будет отличаться от китайской версий, а именно процессором Kirin 710F, вместо более мощного Kirin 810. А в Европейской версий смартфон Honor 9X оснастят сканером отпечатка пальца, который будет располагаться на задней стороне панели. Новинка также будет поставляться в Европе с предустановленными сервисами Google.

Еще вместо двух модулей основной камеры, аппарат будет иметь три модуля на 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп + 2 Мп.